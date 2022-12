Tar, via libera al rigassificatore 

«Il Collegio rileva che, dalla documentazione in atti, risulta l’avvenuto coinvolgimento in sede procedimentale della Capitaneria di Porto e dell’Autorità di sistema portuale per i profili di rispettiva pertinenza». Lo certificano i giudici del Tar del Lazio che, respingendo il ricorso della società Grandi Trasporti Marittimi, hanno di fatto concesso il proprio via libera alla costruzione del deposito di gas naturale liquefatto (Gnl) e del futuro impianto di rigassificazione nel porto commerciale di Cagliari. «Emerge», si legge nelle motivazioni della decisione, «sia il rilascio di apposito parere da parte della Capitaneria, sia la richiesta di ulteriori approfondimenti tecnici ad opera dell’Autorità di sistema portuale, tra cui un apposito studio tramite simulatore di manovra alla presenza delle suddette Autorità. E ciò in vista del loro assenso al rilascio della concessione demaniale marittima, preordinata alla realizzazione di detto impianto GNL in questione».

Il ricorso

La società Grandi Trasporti Marittimi Spa, difesa dagli avvocati Paola Cairoli, Riccardo Salvini e Valeria Pelà, si era rivolta ai giudici amministrativi per chiedere di annullare il decreto dei due ministeri, assistiti dall’Avvocatura di Stato. Entrambi avevano dato giudizio positivo alla compatibilità ambientale dell’impianto per lo stoccaggio e la rigassificazione: il cosiddetto “Terminal Gnl” da realizzare all’interno del Porto Canale di Cagliari. Allo stesso tempo erano stati impugnati anche i pareri favorevoli espressi rispettivamente dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e dell’Istituto Superiore di Sanità. In giudizio si è costituita anche la Sardinia Lng, difesa dai legali Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo: si tratta dell’azienda promotrice del progetto che prevede un investimento da 120 milioni di euro.

L’udienza

L’udienza si è celebrata il 12 ottobre davanti alla Terza sezione del Tribunale amministrativo del Lazio presieduta dal giudice Silvestro Maria Russo, affiancato dai colleghi Alfonso Graziano e Chiara Cavallari. La società ricorrente svolge da oltre un ventennio l’attività di gestione di una linea marittima di trasporto merci che collega il Cagliari e con Marina di Carrara, godendo di una concessione demaniale nella banchina del Porto Canale dove attraccano le sue navi. Un punto del porto, dove ci sono gli uffici dell’azienda e dove lavora il proprio personale, vicino a quello dove dovrebbe nascere l’impianto Gnl. Tra le varie motivazioni, i legali della società hanno lamentato al Tar che nello studio d’impatto ambientale non ci fossero indicate delle «alternative ragionevoli». Di parere opposto gli avvocati della Sardinia Lng, per il quali tutto è stato fatto correttamente e nel rispetto delle prescrizioni.