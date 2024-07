Tar, no alla maxi ristrutturazione 

Niente mega ristrutturazione dell’ex hotel Le Ginestre di Porto Cervo, lo ha deciso il Tar respingendo un ricorso amministrativo presentato contro un provvedimento del Comune di Arzachena. I giudici hanno accolto le argomentazioni dell’amministrazione guidata da Roberto Ragnedda. Il Settore tecnico di Palazzo Ruzittu aveva dichiarato decaduta un provvedimento unico del dicembre 2021 che autorizzava la demolizione e la ristrutturazione dell’hotel di proprietà della Marvin Srl. Secondo il Comune di Arzachena, rappresentato in giudizio dall’avvocato Stefano Forgiarini, i lavori per la ristrutturazione sono iniziati in ritardo rispetto ai tempi indicati nell’atto autorizzativo e questo ha determinato la decadenza dei permessi. Il Tar ha stabilito che la dichiarazione di decadenza del provvedimento unico è corretta. Quindi il cantiere dell’ex hotel Le Ginestre, dove sono già state ultimate le demolizioni, resta per ora chiuso.

Danni inestimabili

La Marvin Srl è controllata dal colosso Mandarin Oriental Hotel Group che aveva un progetto importante per il territorio di Arzachena. Si parla di centinaia di posti di lavoro e un investimento, che per ora è congelato, da oltre 50 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA