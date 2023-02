Tar, niente variante per l’ex Alfieri 

Prima il sequestro ottenuto dalla Procura che contesta abusi edilizi, ora la seconda tegola che arriva dal Tar Sardegna che ha bocciato il ricorso della società Attività Industriali e Commerciali Srl (Aic srl), che chiedeva di annullare la determina con la quale il Comune aveva rigettato un’istanza di variante del progetto che puntava ad una revisione degli spazi e al riesame dei volumi, in particolare ricalcolando quelli conteggiati per le aree del passo carrabile di accesso ai parcheggi. Non c’è dunque pace per il progetto di conversione dell’ex teatro Alfieri di via della Pineta, ora demolito per far posto ad un palazzo di sei piani.

Il ricorso

A presentare il ricorso nel 2019 per conto della Aic srl – proprietaria dell’area – era stato l’avvocato Umberto Cossu, sollecitando l’annullamento di una determina dello Sportello unico per le attività produttive del Comune e di alcune note del Servizio edilizia privata. «L’estensione interpretativa della ricorrente», scrivono i giudici nella sentenza, in merito al riconteggio di un’area destinata all’accesso ai parcheggi di 217 metri quadrati, «costituisce un’evidente forzatura del dato letterale della disposizione che, invece, come detto, limita l’esclusione volumetrica esclusivamente all’area strettamente destinata all’accesso carraio». Da qui la ragione al Comune, difeso dall’avvocata Francesca Frau. Il Tar, invece, ha accolto la parte del ricorso del privato che riguarda la somma corrisposta a titolo di contributo di concessione per la quota dei parcheggi obbligatori realizzati nel complesso.

L’edificio sequestrato

La tegola da parte dei giudici amministrativi è arrivata a una settimana dal sequestro del cantiere aperto alle spalle dell’ex cine-teatro Alfieri di via della Pineta, dov’è ormai in fase di completamento il palazzo di sei piani, con centro commerciale e parcheggi interrati. L’inchiesta dalla pm Rossella Spano ipotizza degli abusi edilizi sulle cubature e problemi con le autorizzazioni, anche se c’è da dire che il progetto della Aic srl, presentato il 24 giugno 2015, dopo un complesso iter, era stato approvato nel 2018 dal Suape del Comune che aveva autorizzato la demolizione dell’edificio, con la sua successiva ricostruzione con una sagoma diversa. Le indagini della Procura, assegnate alla Forestale, sarebbero nate da alcuni esposti di vicini che contesterebbero il diritto di veduta. Quattro le persone iscritte nel registro degli indagati e difesi dagli avvocati Salvatore Casula e Roberto Nati che, al momento, stanno sutidando gli atti per decidere se presentare un’istanza al Tribunale del Riesame per chiedere il dissequestro.