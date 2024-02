Tar, boom di ricorsi contro le rinnovabili 

Aumentano i ricorsi e diminuisce l’arretrato. Questo in estrema sintesi il bilancio dell’attività svolta dal Tar Sardegna nel 2023 che sarà presentato nel dettaglio oggi in occasione della cerimonia annuale di apertura dell'anno giudiziario amministrativo.

Dalla relazione del Presidente del Tribunale, Marco Buricelli, emerge che la materia più interessata da procedimenti rimane l'edilizia con 166 giudizi promossi nel corso del 2023, pari a oltre il 17 % del totale dei ricorsi in ingresso. Sempre nutrito, per numero e per importanza economica, il contenzioso sugli appalti, specialmente di servizi e forniture, riconducibile in prevalenza a enti locali e Asl. In crescita le cause (17 nel 2023) sugli impianti di energia rinnovabile: fotovoltaici, agri voltaici ed eolici, azionate in gran parte da operatori del settore avverso giudizi negativi di compatibilità ambientale o contro stalli procedimentali del Ministero dell'ambiente rispetto all'obbligo di adottare la VIA - valutazione di impatto ambientale. In alcuni casi, diretti a contestare giudizi positivi di compatibilità ambientale o autorizzazioni a realizzare impianti, i giudizi sono proposti da amministrazioni comunali che ricadono su territori interessati dalla esecuzione dei progetti.

La relazione sarà pubblicata nella pagina web del Tar Sardegna, insieme alle sentenze più rilevanti pronunciate nel 2023. Interverranno alla cerimonia un rappresentante del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, l'Avvocato distrettuale dello Stato e diversi rappresentanti del Foro.

