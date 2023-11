Tappi di plastica, ecco i box per la raccolta  

L’assessorato comunale all’Ambiente, attraverso il Ceas Aristanis, aderisce alla “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti” in programma da sabato 18 a domenica 26. «In città partecipiamo segnalando a tutti i cittadini la presenza di 34 punti per la raccolta dei tappi di plastica provenienti da bottiglie e piccoli contenitori di sostanze alimentari», annuncia l’assessora Maria Bonaria Zedda.

Dal 18 al 26 novembre, dunque, si potranno conferire i tappi in plastica di bottiglie e piccoli contenitori alimentari nei box distribuiti sul territorio comunale. Altre tipologie di tappi in plastica (ad esempio quelli dei flaconi di detersivo, shampoo, sapone) potranno essere conferiti esclusivamente nella sede del Ceas Aristanis in via Morosini. «Da anni il Ceas è impegnato nel contrasto al fenomeno dell’inquinamento ambientale – aggiunge il responsabile, Antonio Ricciu - I rifiuti plastici dispersi nell’ambiente rappresentano una seria minaccia per la salute degli ecosistemi».

I punti per la raccolta

I box per la raccolta dei tappi di plastica si trovano in tutti gli edifici scolastici cittadini, al Ceas, Università, Unla, Municipio, biblioteca, Università della terza età, comando della Polizia locale, nelle farmnacie di Torregrande, in viale Diaz 38 e via Cagliari 490, nell’hotel Mistral 1 e in Questura.

