Tappeto rosso Un’ovazione  per Jodie Foster  

Era il 1977, aveva 13 anni quando Jodie Foster fece la sua prima apparizione al Festival di Cannes per Taxi Driver di Scorsese che quell'anno vinse la Palma d'oro e rivedere i filmati dell'epoca è davvero impressionante per il carisma che già dimostrava. Poi ci è tornata altre volte, l'ultima 4 anni fa quando le fu riconosciuta trionfalmente la Palma d'oro onoraria. Ora l'attrice è tornata per “Vie Privèe” di Rebecca Zlotowski fuori concorso, in cui la star americana ha il suo primo ruolo importante in lingua francese, imparato da giovanissima al liceo francese di Los Angeles dove ha fatto tutti gli studi fino alla laurea con lode. E sarà anche perchè con la Francia ha un legame speciale che al suo arrivo c'è stata una vera ovazione.

In “Vie Privée” interpreta Lilian Steiner, psichiatra fredda e sicura di sé, separata (da Daniel Auteil), che si è costruita una corazza professionale che però viene sconvolta dalla morte di una paziente (Virginie Efira), presunta suicida al punto da sospettarne invece l'omicidio e guidare le indagini. «Mi piace molto essere un tramite per una storia. Se potessi fare qualcos'altro, se fossi una scrittrice, una pittrice o una scultrice, andrebbe bene anche quello. Ma questa è l’unica abilità che ho».

