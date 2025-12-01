Tappeto rosso per Deiola al Gran Galà del Calcio 

Quattordici tocchi in tutto dopo il rinvio del portiere Caprile e la respinta del difensore del Venezia, l’ultimo di Alessandro Deiola che - con un delizioso destro a giro - ha così chiuso in bellezza un’azione da PlayStation e firmato il 3-0 del Cagliari sui lagunari per poi aggiudicarsi, sette mesi dopo, il premio per il gol più bello della stagione 2024-2025 al Gran Galà del Calcio. Un riconoscimento prestigioso, quello assegnato al giocatore di San Gavino dall’AIC. L’ultimo rossoblù a riceverlo era stato Nicolò Barella come miglior centrocampista, e prima ancora David Suazo come miglior straniero (all’epoca il premio si chiamava ancora Oscar del Calcio). «Ringrazio i compagni e i tifosi. In questo gol c’è tutto il bello del calcio, la sintonia di una squadra, il divertimento nel giocare la palla», ha tenuto a precisare Deiola sul palco nel corso della premiazione, ieri sera a Milano. «All’inizio non mi ero reso conto di quello che avevamo fatto, rivedendolo poi diventava sempre più bello». Una vetrina importante anche per il club sardo. E non finisce qui. Perché la rete realizzata lo scorso 18 maggio alla Domus è in lizza anche per il Fifa Puskás Award 2025 (le votazioni si chiuderanno domani).

Come alla Play

Un gol speciale per entrare nella storia del Cagliari. È il 71’, Piccoli recupera una palla spazzata da Augello e la cede a Gaetano che, a sua volta, la passa a Deiola dopo aver mandato al bar l’avversario con una finta col corpo. Il sardo scarica per Augello che serve Makoumbou che, a sua volta, imbecca Gaetano. Il tunnel del fantasista libera Deiola che gli restituisce il pallone, quindi il tacco per Makoumbou che rigioca su Deiola che, di prima, appoggia per Augello. A seguire un secondo tacco, risolutivo, dello stesso Makoumbou, a liberare Deiola che - a tu per tu col portiere - trova l’incrocio con un tiro a giro implacabile. Un’azione spettacolare a chiudere una partita decisiva, tra l’altro, per la salvezza e particolarmente sentita dopo lo 0-0 di quattro anni fa che condannò il Cagliari a una delle retrocessioni più sanguinose. La perla di Deiola ha deliziato la platea della Domus. Nessuno, tanto meno i protagonisti, immaginava, però, che quel gol con quell’azione sarebbe diventato un’eccellenza del calcio italiano.

Grande tra i grandi

A scegliere la rete - tra una selezione curata appositamente dalla redazione sportiva della Rivista Undici - sono stati i tifosi sui canali web del Galà, in un sondaggio con oltre trentamila voti. Istituito nel 2004, il premio “Gol dell’Anno AIC” è andato per la prima volta, dunque, a un calciatore del Cagliari. Nell’albo d’oro figurano, tra gli altri, Totti, Quagliarella, Hernández, Ibrahimović, Icardi, Kvaratskhelia, Maicon, Shevchenko, Thuram, Zaccagni e Zampagna. Insomma, il top della Serie A.

Aspettando il Puskás

Il gol di Deiola è in lizza con altri dieci anche per il Puskás Award (il premio che la FIFA assegna al calciatore che ha realizzato la rete più bella dell’anno a livello mondiale) ed è l’unico a rappresentare l’Italia. Il vincitore verrà scelto secondo una suddivisione equa al 50% tra i voti dei tifosi e quelli espressi da una giuria di FIFA Legends. Roba dell’altro mondo.

