Tappeto di Nule  dell’Ottocento donato all’Isre 

Sarà donato all’Isre un tappeto dell’Ottocento realizzato dalle sorelle Sisinnia ed Elena Senes di Nule. Per l’occasione è in programma una cerimonia dal titolo “Di mani festarsi. Il tappeto delle sorelle Senes” che si terrà martedì alle ore 16 nell’auditorium G. Lilliu, accanto al museo del Costume. Il manufatto è anche al centro del libro “Di mani festarsi” di Sabrina Corsini e Jacopo Panizza (che racconteranno la genesi del tappeto), presentato dall’editore Carlo Delfino. Non finisce qui: per l'occasione la fiber artist Nietta Condemi De Felice esporrà temporaneamente le sue opere.

Saranno presenti all'evento anche numerose maestranze tessitrici della Sardegna che mostreranno le diverse tecniche di tessitura. Parteciperanno anche il presidente dell’Isre Stefano Lavra, il proprietario del tappeto Mario Mossa, l’antropologo Bachisio Bandinu e l’ex direttore dell’istituto Isola Luigi Lao. Nel corso del convegno verrà proiettato il film di animazione “Le fiamme di Nule” di Carolina Melis (Isredizioni). Il prezioso tappeto, sognato da tanti turisti disposti ad acquistarlo a qualunque cifra e mai ceduto, prenderà dimora permanente nel museo del Costume. Il proprietario ha voluto rispettare la volontà del padre di non cederlo perché potesse restare in Sardegna.

