Tappeto di guano e bacche, la cartolina di piazza Roma 

La protesta monta di pari passo con le segnalazioni che puntualmente non vengono raccolte dal Comune. E così lungo il marciapiede che si affaccia su piazza Roma, nell’incrocio con via Tirso, il tappeto di guano e di bacche che precipitano dagli enormi alberi (da anni non vengono potati) e che dopo poche ore diventano poltiglia rendono il cammino al limite della praticabilità E non solo perché percorrerlo è un’esperienza terribile ma anche per il fetore che ovviamente si alza dalle lastre di basalto. Che da mesi non vengono pulite. Tutto questo a pochi metri dalla fontana, che funziona a fasi alterne e dalla Torre.

