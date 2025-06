“Tappeti urbani” di arte e musica Sassari e Nuoro alleate culturali 

La Pinacoteca Nazionale e il Museo Archeologico Asproni insieme per rigenerare con l'arte e la musica gli spazi urbani marginalizzati.

A Sassari sarà il multietnico centro storico, a Nuoro il quartiere dominato dal nuraghe di Tanca Manna. “Tappeti urbani. Arti visive e musica tra mito e design” è l’articolato e affascinante progetto che ha consentito alla Direzione regionale Musei nazionali della Sardegna di vincere il bando del Ministero della Cultura e ricevere 60 mila euro di finanziamento. «Siamo uno dei sette progetti vincitori in Italia», ha sottolineato Valentina Uras, numero uno della Direzione regionale dei musei isolani.

I cosmonauti

Per ispirare la narrazione visiva è stato scelto Leonardo Boscani. L’artista sassarese sarà protagonista con due mostre a Sassari e Nuoro. Le sue opere rileggono il mito del guerriero nuragico con stile ironico e contemporaneo: «I piccoli guerrieri disegnati su carta, su pietra di Suni e sugli arazzi in lana sarda sono come cosmonauti che vogliono salvare il nostro patrimonio; gli animali rientrano in una sorta di arca per preservare non solo la nostra cultura ma i tesori peculiari della Sardegna, come i mufloni, i grifoni, l’elicriso e il lentischio. Mi piace poi l’idea di lavorare con la Scuola della pace, in un momento come questo dove si cerca il conflitto anziché il confronto».

A Sassari

Come spiegato dalla direttrice della Pinacoteca, Maria Paola Dettori, saranno «realizzati entro settembre dieci opere di dimensioni due metri per tre sul pavimento stradale, nelle aree che vanno dal cortile interno alla Pinacoteca e da piazza Santa Caterina sino a largo Monache Cappuccine dove si è ben integrata la comunità senegalese». Il progetto è attuato in collaborazione con la Scuola della Pace della Comunità di Sant’Egidio (una trentina di ragazzi dai 5 ai 12 anni) e il Circolo Musicale Laborintus. Oltre ai laboratori è previsto un lavoro musicale di tipo etnografico. Simone Sassu ha illustrato: «Prima faremo una ricerca di materiale narrativi e sonori nel centro storico poi individueremo musicisti delle varie culture per creare un ensemble di 10-12 elementi che terrà a novembre un concerto in Pinacoteca e produrrà una colonna sonora per la mostra».

A Nuoro

Il museo Asproni di Nuoro, come puntualizzato dal direttore Antonio Cosseddu, ha tra i suoi partner il Museo Man e la cooperativa sociale Lariso «che sta portando avanti un progetto di rigenerazione urbana ed era perfetto per il bando.

Con laboratori e interventi nel quartiere del Sacro Cuore che ha tante aree lasciate a se stesse proviamo a collegarci artisticamente al nuraghe di Tanca Manna che dal 15 giugno sarà riaperto al pubblico. Con l’archeologo Rubens D'Oriano ragioneremo con rigore scientifico sul tema del fantarcheosardismo».

