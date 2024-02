Tappeti d’autore snobbati dai cultori dell’arte artigianale 

I tappeti d'autore, e in particolare quelli di Mauro Manca ed Eugenio Tavolara, non interessano il pubblico. Nello storico negozio di artigianato Fancello a Nuoro passano indifferenti sotto il naso dei compratori di artigianato locale. Risalenti agli anni '80 e '90 del Novecento hanno rinnovato il mondo dell'artigianato e design della Sardegna. Antonio Fancello, 82 anni, proprietario del negozio, continua a sfogliarli con nostalgia e amarezza. «Il pianto del sole e Padre nuragico, due dei titoli, sembrano non suggerire più nulla ai clienti che prediligono i tappeti classici con lavorazione a pibiones; segno che forse si sta dimenticando un'altrettanta parte gloriosa del nostro passato.

