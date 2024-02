Tappe nell’Isola e messaggi social: la sfida dei leader  

Mentre Paolo Truzzu accompagnava per la seconda giornata la visita del ministro Adolfo Urso in Sardegna, gli altri candidati alla presidenza della Regione hanno continuato, in vario modo, la loro campagna elettorale. Chi con incontri pubblici, come il leader della Coalizione sarda Renato Soru; e chi, come le sue due rivali – Alessandra Todde del Campo largo e Lucia Chessa di Sardigna R-esiste – perlopiù con mezzi social. Anche perché, nel caso di Todde, è arrivata l’influenza a complicare la situazione, costringendo la deputata del Movimento 5Stelle ad annullare il previsto incontro a Villaputzu, promettendo di riprogrammarlo nei prossimi giorni.

Allo stesso tavolo

Tutti e quattro dovrebbero comunque ritrovarsi, e in presenza, stasera a Nuoro, per il confronto a quattro organizzato dalla diocesi del capoluogo barbaricino. L’appuntamento (alle 18 al teatro San Giuseppe, in via Trieste 48) è strutturato come una conversazione degli aspiranti governatori col vescovo nuorese Antonello Mura, che è anche il presidente della Conferenza episcopale della Sardegna. Stavolta non dovrebbero esserci sedie vuote, né candidati dimenticati o con problemi di connessione: tutti i quattro candidati hanno annunciato l’intenzione di partecipare al dibattito, dopo le varie défaillances dei giorni scorsi.

Gli incontri

Soru in realtà è arrivato a Nuoro già ieri sera, per un incontro pubblico di presentazione della sua coalizione al quale ha preso parte anche il sindaco Andrea Soddu, capolista di Progetto Sardegna. L’ex governatore ha toccato proprio il tema della comunicazione elettorale, fatta di incontri nel territorio («ne abbiamo fatti più di settanta») ma anche «con la possibilità di trasmetterli in streaming, in modo che partecipi anche la gente da casa, che può anche commentare sui canali social». Il leader della Coalizione sarda ha poi polemizzato con la maggioranza uscente alla Regione («ha solo aumentato le poltrone, ma poi non si mettevano d’accordo su chi doveva occuparle»), ma anche con l’opposizione («negli assestamenti di bilancio ci sono favori per i consiglieri di tutti i partiti»).

Costretta dalla febbre a limitarsi agli interventi sui social media, Alessandra Todde si è dedicata invece ai giovani, partendo dalla lettera – pubblicata su L’Unione Sarda – di uno di loro che ha denunciato le difficoltà, per chi non vive nell’Isola, di rientrare per votare: «Sono rimasta estremamente colpita da questo appello. In Sardegna in questi cinque anni sono stati calpestati i diritti di base delle persone. Quello alla mobilità è uno di questi, il diritto di poter tornare a casa, di potersi spostare liberamente all'interno del nostro territorio. Dobbiamo intervenire subito con politiche serie sui trasporti perché i collegamenti sono di vitale importanza».

In attesa del dibattito nuorese di stasera, Lucia Chessa prepara invece i prossimi incontri ma su Facebook sottolinea: «Noi non abbiamo grandi gruppi di comunicazione ma tutto procede bene. Sperimentiamo ogni giorno, confrontandoci con tutti, su tutti i temi e a tutti i livelli, come in Sardegna sia necessario un profondo rinnovamento della classe dirigente».

