Tappata la voragine sulla strada tra Montevecchio e Ingurtosu 

Conclusi in cinque giorni, dopo un anno di attesa, i lavori di messa in sicurezza della voragine lungo la Sp66, l’unica strada provinciale sterrata, nel tratto del Comune di Arbus che collega Montevecchio a Ingurtosu per poi proseguire fino alla spiaggia Piscinas. Lo comunica l’amministratore della Provincia del Medio Campidano, Roberto Cadeddu, dopo l’impegno assunto due mesi fa, presenti i vertici d’Igea e i rappresentanti dei Comuni di Arbus e di Guspini.

«La prima fase dell’intervento – dice Cadeddu – è stata di rilievo e monitoraggio totale dell’area e delle cavità sviluppata nella galleria, opera esclusiva dei nostri tecnici. È seguito il lavoro vero e proprio tramite il riempimento del cedimento stradale, esattamente nel sito dell’ex miniera Telle».

Ora la cavità apertasi improvvisamente quasi un anno fa diventa sorvegliata speciale: «Si tratta – prosegue Cadeddu – di uno sprofondamento, noto come sinkhole , pericoloso perché avviene in tempi brevi, a volte senza alcun segno visibile fino alla comparsa della buca nera, di forma circolare. Non sappiamo quanto si estenda la galleria sotterranea. Prudenza massima: col tempo e soprattutto in caso piogge, il materiale utilizzato potrebbe subire assestamenti vari, con lesioni sulla strada. A quel punto dovremmo iniettare altra terra».

Coperta di terra la voragine, la strada è stata riaperta al traffico e sono stati eliminati i cartelli di divieto di transito per i mezzi pesanti. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA