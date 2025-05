tappa tricolore a Loceri: vola venanzio 

Vittoria tricolore in Ogliastra per Salvatore Venanzio, che su Radical Sr4 1600 si è aggiudicato l’ottavo Slalom di Loceri - 4º Memorial Silverio Demurtas, manifestazione valida per il Campionato Italiano, la Coppa 2ª Zona, il Trofeo Slalom e il Campionato Regionale Delegazione Sardegna organizzata da Ogliastra Racing col supporto di Arbus Pro Motors.

Il pilota campano si è imposto con un un tempo di 2’54”24 siglato nella prima delle tre manche disputate lungo i circa 4 km di percorso disegnato lungo la Statale 390. In seconda posizione Domenico Palumbo, che ha conquistato dei preziosi punti tricolore grazie al crono di 2’57”75 messo a referto nella 3ª manche dopo il ritiro nella 2ª. Terzo assoluto e primo sardo l’algherese Roberto Idili, alfiere Avc Motors sul prototipo Ir Sport che si è distinto nella 3ª manche con un tempo di 3’07”61. Tra le storiche primo Matteo Seoni (Renault Clio, 217,67 punti).

Classifica Top10 : 1) Salvatore Venanzio (Radical Sr4), 174,24 punti; 2) D. Palumbo (Radical Sr4), 177,75; 3) R. Idili (Ir Sport), 187,61; 4) R. Giorico (F. Gloria), 187,79; 5) G. Esposito (Industrias Lahoz), 194,75; 6) P. Piras (F. Gloria), 195,32; 7) F. Arru (Calvino Sport), 200,90; 8) G. Coghe (Citroën Saxò), 202,07; 9) G. Pira (Renault 5 Gt), 203,68; 10) M. Priola (Peugeot 205), 206,62.

