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Selargius.
10 aprile 2026 alle 00:29

Tappa in città per l’anfora contro la violenza di genere 

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È partita mercoledì la tappa selargina di Sa Mariga de s’aggiuru, l’anfora speciale in terracotta che, grazie ai suoi due manici, simboleggia l'aiuto reciproco nella lotta contro la violenza di genere. L’accoglienza in Municipio mercoledì mattina, nella sala consiliare, con la vicesindaca Gabriella Mameli, l’assessora alla Cultura Sara Pilia e la collega delle Attività produttive Rita Ragatzu, insieme all’assessora alle Politiche sociali di Quartucciu, Maria Grazia Fois, a nome del Comune vicino che ha custodito l’anfora nei giorni scorsi. «Sarà il primo passo di un viaggio che toccherà le nostre scuole per raccogliere i pensieri e le riflessioni dei ragazzi», dice l’assessora Pilia. E il viaggio nelle scuole è iniziato subito: tappa nell’Istituto comprensivo 1, ieri nel Comprensivo 2, oggi nelle scuole di Su Planu, l’11 aprile nel liceo Pitagora. Domenica pomeriggio l’evento conclusivo in Municipio: «Sarà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per trasformare le parole in impegno Comune», dice ancora Pilia. Durante la serata verranno estratti dall'anfora alcuni dei messaggi e dei disegni lasciati dagli studenti per trovare spunti di riflessione condivisa. (f. l.)

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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