Tappa in città per l’anfora contro la violenza di genere 

È partita mercoledì la tappa selargina di Sa Mariga de s’aggiuru, l’anfora speciale in terracotta che, grazie ai suoi due manici, simboleggia l'aiuto reciproco nella lotta contro la violenza di genere. L’accoglienza in Municipio mercoledì mattina, nella sala consiliare, con la vicesindaca Gabriella Mameli, l’assessora alla Cultura Sara Pilia e la collega delle Attività produttive Rita Ragatzu, insieme all’assessora alle Politiche sociali di Quartucciu, Maria Grazia Fois, a nome del Comune vicino che ha custodito l’anfora nei giorni scorsi. «Sarà il primo passo di un viaggio che toccherà le nostre scuole per raccogliere i pensieri e le riflessioni dei ragazzi», dice l’assessora Pilia. E il viaggio nelle scuole è iniziato subito: tappa nell’Istituto comprensivo 1, ieri nel Comprensivo 2, oggi nelle scuole di Su Planu, l’11 aprile nel liceo Pitagora. Domenica pomeriggio l’evento conclusivo in Municipio: «Sarà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per trasformare le parole in impegno Comune», dice ancora Pilia. Durante la serata verranno estratti dall'anfora alcuni dei messaggi e dei disegni lasciati dagli studenti per trovare spunti di riflessione condivisa. (f. l.)

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