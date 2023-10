Tappa finale di “Noi camminiamo” 

Oggi a Laconi l'ultima tappa dell’evento organizzato dall’assessorato regionale al Turismo “Noi camminiamo in Sardegna”. Da giorni alcuni gruppi di esperti e appassionati hanno percorso i principali itinerari spirituali dell’Isola e oggi si incontrano a Laconi per raccontare le proprie esperienze. Un percorso di fede in dieci tappe, fino alla casa natale di Sant’Ignazio. Esperienze che poi vengono raccontate al cineteatro “Fabrizio De Andrè” a partire dalle 9.30, dopo i saluti del sindaco Saklvatore Argiolas. Alle 13 è prevista una degustazione di prodotti tipici curata dai padri francescani. Alle 16 una passeggiata tutti assieme nelle vie del borgo del paese del Sarcidano. L’edizione 2023 di “Noi Camminiamo in Sardegna” si è sviluppata su 17 itinerari dal 2 al 6 ottobre che hanno attraversato 72 comuni per un totale di oltre 800 chilometri. ( s. p. )

