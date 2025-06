Tappa del Trophy tour 2025 

Torregrande si conferma protagonista di primo piano nel panorama sportivo nazionale, ospitando una tappa d’eccezione del Trophy tour 2025. Domani e venerdì, nell’impianto comunale gestito dal Tennis Club 70, saranno esposti i due trofei simbolo dei recenti trionfi del tennis italiano: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, conquistate a novembre 2024 a Malaga.

Un evento che celebra l’eccellenza sportiva e rafforza il ruolo di Oristano come palcoscenico ideale per grandi manifestazioni. «Siamo orgogliosi – dice il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna - Sarà un bellissimo biglietto da visita per Torregrande, per Oristano e per il nostro movimento sportivo». Anche il presidente del TC 70, Alessandro Montisci, sottolinea l'importanza dell'iniziativa: «È un onore essere stati scelti dalla Fitp per ospitare due simboli così prestigiosi. Faremo il possibile per rendere l’evento memorabile». Con 80 tappe in 19 regioni e oltre 200 giorni di esposizione, il Trophy Tour racconta il trionfo azzurro. Per l’assessore allo Sport Antonio Franceschi «Oristano conferma ancora una volta la sua straordinaria vocazione sportiva». ( m. g. )

