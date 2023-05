Tappa al danese Nielsen Thomas è ancora in rosa 

Insidiato dal Covid, tartassato dal maltempo, il Giro d’Italia riparte con la decima tappa, arrivo a Viareggio, dopo il ritiro di Remco Evenepoel (positivo al virus) che ha lasciato la maglia rosa a Geraint Thomas. Si è corso sotto una pioggia battente per gran parte dei 196 km e si è assistito a numerosi ritiri, che hanno ridotto di 25 unità il numero dei concorrenti. Hanno preso l’iniziativa Alessandro De Marchi, Magnus Cort Nielsen e Derek Gee che hanno raggiunto il traguardo da soli. Nella volata a tre si è imposto il danese Nielsen davanti al canadese e all’italiano completando il tris nei grandi giri dopo le vittorie al Tour e alla Vuelta. Quasi un’impresa d’altri tempi.

Thomas ha controllato, arrivando con una pattuglia con tutti gli uomini di classifica raccolti in una manciata di secondi. Ieri si è ritirato anche il russo Aleksandr Vlasov, sesto, e il Covid minaccia di incidere ancora. Come il meteo. Venerdì, per il pericolo slavine, non si valicherà il Gran San Bernardo e la carovana passerà nel tunnel italo-svizzero più in basso (la Cima Coppi saranno le Tre Cime di Lavaredo nella 19/a tappa), e ieri i corridori sono saliti al passo delle Radici tra cadute e rischi: due corridori sono stati investiti, senza conseguenze, da un’auto al seguito mentre un meccanico che attraversava è stato travolto da Bettiol.

Thomas guida una classifica con 5 uomini racchiusi in poco più di mezzo minuto con Roglic, l’ex maglia rosa Leknessund e il miglior italiano, Damiano Caruso, sesto a 1’28’’. Oggi l’11/a tappa di 219 km tra Camaiore e Tortona.

