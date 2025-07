Tappa ad Arensman, Pogacar vicino al trionfo  

Nuova impresa di Thymen Arensman. Il 25enne olandese della Ineos Grenadiers si era già imposto a Superbagneres e ieri ha replicato vincendo anche la “minitappa”, comunque dura, Albertville-La Plagne di 93 chilometri. Alle sue spalle il trio che domenica salirà sul podio di Parigi, con la differenza che domani a vincere il Tour del 2025 sarà Tadej Pogacar mentre nello sprint di 24 ore fa per la piazza d’onore ha prevalso Jonas Vingegaard. Dietro di loro il tedesco Florian Lipowitz, che con questa prestazione dovrebbe essersi assicurato il podio.

Arensman è scattato a 14 chilometri dal traguardo, è stato ripreso da Pogacar e Vingegaard e poi ha avuto ancora la forza di piazzare un altro scatto, r esistendo al ritorno final edel campione del mondo ora in giallo e del danese, giunti sul traguardo a soli due secondi dal vincitore. «Sono distrutto», il commento di Arensman dopo l’arrivo, «vincere una tappa del Tour de France dopo una fuga è incredibile. E io l’ho fatto scattando dal gruppo della maglia gialla, quindi contro i migliori al mondo. Mi sembra di sognare, non so cosa ho appena fatto. Tadej e Jonas sono i migliori al mondo, quasi degli alieni, io invece solo un essere umano. Ma li ho appena battuti, è pazzesco».

Il grande sconfitto è stato di nuovo Primoz Roglic, letteralmente "scoppiato” dopo essere stato protagonista di una fuga che lo aveva portato al comando, da solo, nel tratto in vallata che precedeva la salita finale. A 21 chilometri dal traguardo è stato ripreso ed è entrato in crisi arrivando 27esimo. Oggi penultima tappa.

