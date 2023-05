Tappa ad Almeida, Thomas in rosa 

Joao Almeida (del UAE Team Emirates) ha vinto la 16/a tappa del Giro d’Italia, la Sabbio Chiese-Monte Bondone di 203 chilometri. Il portoghese ha battuto in una volata a due Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), che però torna a indossare la maglia rosa strappandola al francese Bruno Armirail, attardato sull’ultima salita. Terzo al traguardo, ma con 25’’ di ritardo da Almeida, lo sloveno Primoz Roglic. «Una vittoria speciale, un sogno diventato realtà», ha detto Alemida, «stavo bene, la squadra è stata straordinaria».

Una giornata «molto dura», ha detto il vecchio-nuovo leader della classifica rosa Thomas, «poi sull’ultima salita il ritmo è stato costantemente molto alto. È stato molto importante aver preso del vantaggio su Roglic. Nel finale abbiamo lavorato bene io e Almeida, eravamo entrambi interessati ad andare più forte possibile fino al traguardo. Tutto sommato sono molto contento. Ovviamente avrei preferito vincere la tappa ma, visto il meteo che non è incoraggiante, ora l’obiettivo è lottare e tenere questa maglia il più a lungo possibile».

In classifica Thomas ha 18’’ di vantaggio su Almeida e 29’’ su Roglic, mentre il quarto in classifica, Damiano Caruso, settimo al traguardo, è a 2’50’’. Si profila una sfida a tre per la vittoria finale, che passa per il terribile trittico dolomitico da domani, con la Oderzo-Val di Zoldo (due salite nel finale adatte a nuove sortite), a sabato. Oggi la Pergine Valsugana-Caorle, 195 km.

RIPRODUZIONE RISERVATA