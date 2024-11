Tappa a Villaurbana 

Nuova puntata di “Fainas” oggi alle 15 su Videolina, dedicata al cuore pulsante di Villaurbana, un paese dove le tradizioni non solo sopravvivono, ma crescono grazie all'amore e alla dedizione della sua comunità. Gianluca Medas ci accompagna in un viaggio tra note e movimenti, svelando il potere evocativo della musica e della danza popolare. Ospiti stavolta sono i giovani dell’associazione culturale di tradizioni popolari Biddobrana che, guidati da Federico Meloni e Alessandro Murroni, dimostrano come la danza non sia solo un'arte, ma una forma di resistenza e continuità culturale. La puntata evidenzia come i bambini, guidati dai maestri, iniziano il loro viaggio nell'universo del ballo popolare, portando avanti con orgoglio una tradizione che non si piega al tempo.