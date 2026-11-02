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03 novembre 2026 alle 00:19

Tappa a Villaputzu  Il pane di “Filindeu” 

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L’ottava puntata di “Filindeu” porta Gianluca Medas a Villaputzu, dove Giovanna Mameli prepara is suppas, una pietanza che mette al centro il pane e la capacità di trasformarlo. Il pane semplice è stato per lungo tempo una presenza quotidiana, necessaria. Quando diventava raffermo continuava a essere prezioso: cambiava funzione. Nelle suppas il pane si ammorbidisce nel brodo, ne assorbe il sapore e diventa il cuore di un piatto ricco. È una cucina che conosce il valore delle cose. La puntata è stata realizzata con la collaborazione di Veronica Pisanu.

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