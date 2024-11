Tappa a scuola della garante dell’infanzia 

Ogni anno, per il 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dei bambini, alla scuola elementare Monumento ai Caduti si organizzano attività per sensibilizzare gli scolari. Quest’anno, però, l’istituto avrà un’ospite d’eccezione: domani mattina la garante dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza della Città Metropolitana, Orsola Apice, visiterà la scuola di via del Redentore e incontrerà i bambini, per presentare loro i propri diritti e il percorso per la loro ratifica.

Al termine, verrà aperto un dibattito in cui i giovanissimi allievi potranno confrontarsi con la garante e dire la loro. «I nostri alunni sono già dentro al discorso, perché nel percorso di educazione civica lungo i cinque anni lavorano molto riguardo all’aspetto dei diritti, dei doveri e della cittadinanza attiva», spiega la direttrice dell’istituto suor Silvia Argiolas. «La visita della dottoressa Apice si inserisce in questo percorso e sarà sicuramente un valore aggiunto per sottolineare l’importanza della giornata».

