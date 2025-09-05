VaiOnline
La manifestazione.
06 settembre 2025 alle 00:23

Tanto rumore per denunciare le violenze: «Non si può stare in silenzio su Gaza» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tamburi, fischietti e la voce di tante persone. Si è svolta ieri sera a Cagliari la manifestazione “Can’t stay silent”, organizzata per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese di Gaza e denunciare le violenze in corso. Alle 19.30 in via Roma, un corteo di persone si è radunato davanti al palazzo della Regione, riempiendo velocemente tutta la via. Alle 20, la manifestazione ha preso il via, formando un fiume in piena di persone in marcia verso piazza del Carmine. Camminatori e corridori con ciclisti, hanno formato gruppi diversi in direzione della piazza per poi ritrovarsi sotto le mura del Bastione. Gli organizzatori nei giorni scorsi hanno invitato a portare bandiere, magliette bianche, fischietti, tamburi e qualsiasi strumento utile a farsi sentire: «Sventoliamo insieme la bandiera di un popolo che resiste. Il nostro appello non deve restare confinato ma diventare corale».
Richiesta che è stata largamente accolta visti i tantissimi striscioni, bandiere e magliette pro Palestina. Ad aprire la camminata il cartellone “Palestina Libera”, che è stato seguito subito dopo dallo striscione: «Fermiamo il genocidio. “Mai più” è ora».
«Vergogna, nessun resort sui cadaveri dei bambini di Gaza», si legge in uno dei tanti cartelli mostrati durante la camminata. Anche il Comitato Sardo di solidarietà con la Palestina ha esposto il proprio striscione: «Non essere complice. Il massacro parte dalle “nostre” basi».
«Tutti i bambini liberi, felici e al sicuro», si legge infine in uno degli ultimi cartelloni a chiudere la lunghissima fila che ha invaso via Roma.
Un invito a trasformare la città in un luogo di testimonianza, attraverso gesti semplici e simbolici: un segno sul corpo, una bandiera, una voce che si unisce a tante altre. Perché, ribadiscono gli organizzatori: «Dobbiamo fare sentire la nostra profonda indignazione e la vicinanza al popolo palestinese sotto assedio e ormai allo sterminio».
La città si è trasformata così in un luogo di testimonianza, attraverso gesti semplici e simbolici: un segno sul corpo, una bandiera o una voce che si sono unite a tante altre. Con un messaggio chiaro, al megafono, prima della partenza: «Di fronte a un genocidio non si può rimanere in silenzio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Le pale non passeranno sui nostri muretti a secco»

La rivolta dei sindaci galluresi: ci difenderemo dall’assalto 
Andrea Busia
L’emergenza

Antincendio, smobilita la flotta degli elicotteri

Base già chiusa a Sorgono,  poi si fermeranno le altre 
Andrea Artizzu
generazione z

Un lavoro in volo, un sogno in palio

Le storie dei giovani candidati ai posti di assistente di bordo con Emirates 
Sara Marci
Regionali

Decaro accetta: «Puglia, ci sono» Brivido Emiliano

L’uscente: «Se c’è Vendola corro anche io». Poi rinuncia 
L’inchiesta di Viterbo

Caso turco, il “passaporto jolly”

Documento unico per molti individui. Kaya e Atik, la pista del crimine comune 