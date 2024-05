Tanto pubblico, poche fragole 

La festa delle fragole a San Sperate chiude una due giorni capace di portare migliaia di persone in piazza, ma che ha indubbiamente sofferto di una crisi importante del settore agricolo. «Grande soddisfazione», dichiara il presidente della Pro loco Diego Lisci. «C'erano tanti elementi da tenere in considerazione, tra cui il fatto che si trattasse di una prima edizione per "Fragole in festa". La scommessa ha portato grandi risultati e ha saputo animare il paese, nonostante non siamo ancora in alta stagione».

Grande afflusso di persone, la festa ha dovuto fare i conti con la scarsità della materia prima: le fragole. «Il clima quest'anno ci ha giocato un tiro mancino», sottolinea il sindaco Fabrizio Madeddu. Nonostante questo i presenti hanno potuto mangiare un pranzo a base di fragole e degustare alcuni prodotti locali. "Buona la prima", chiude Lisci. (m. pil.)

