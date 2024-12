«Tanto asfalto e niente verde» 

«Città sostenibile, attrezzata per le auto elettriche, ma con due chilometri di asfalto e cemento nella strada più frequentata di Nuoro senza nemmeno un cespuglio, un albero o un vasetto di fiori. È indecoroso». È duro il giudizio del Presidio turistico nuorese che equivale alla seconda Pro Loco. L’associazione guidata da Alessandro Melis contesta l’intervento in corso in via Trieste con una riqualificazione che suscita proteste, non solo per i disagi.

Piante rimosse

L’osservazione è riferita a via Trieste, una delle zone più trafficate della città, al centro delle critiche sino a poche settimane fa per via di alcuni lavori legati al Pnrr. Un susseguirsi di interventi (l’arrivo della rete del gas prima, i marciapiedi e gli asfalti poi) hanno rallentato per mesi le attività presenti, aumentando i costi senza beneficiare di ricavi o copertura quantomeno delle spese ordinarie. Il risultato è stato lo slittamento a gennaio di gran parte dei lavori previsti a dicembre, per consentire ai commercianti di incassare e lavorare in serenità durante le feste. A inizio via, in prossimità di quelle rotatorie che indirizzano i visitatori da un lato o un altro della città, i lavori proseguono sopra il futuro centro intermodale. Qui le piante sono state rimosse, e a qualche commerciante proprio non va giù.

La proposta

Antonio Fancello, dello storico negozio di artigianato, parla a nome degli altri commercianti proponendo una soluzione più che ragionevole: «Il solo cemento non basta, vorremmo dei fiori, anche in vaso. Noi commercianti siamo disposti a piazzarli lungo la via, anche da subito. Dovrebbero essere collocati sin dall’inizio, fiori o cespugli. Sarebbe bellissimo vedere un po’ di verde».

Risarcimenti

Altri colleghi, invece, tentennano un po’. Dicono: «Si valuterà a cose fatte, non abbiamo visto il progetto finito. Gli alberi che c’erano sono stati rimossi perché le radici costituivano un forte intralcio». In effetti, al Comune di Nuoro sembrerebbero essere arrivate numerose richieste di risarcimento - molte proprio da parte dei commercianti - per danni causati dalle radici degli alberi che rendono le superfici irregolari e impraticabili. La proposta dei vasi con fiori e cespugli, invece, inizia a farsi largo come scelta condivisa da tutti.

