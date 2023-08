Tantissimi omaggi Da Giorgia Meloni a Gianni Morandi 

«Ciao a Toto Cutugno, un Italiano vero». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicando una foto del cantautore morto ieri a 80 anni. Questo è il più significativo e uno dei tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del cantante e compositore.

«Eri un grande, Italiano vero, dovevamo vederci quest’estate a Valona ma Dio ha deciso farti riposare in pace, mentre a noi rimangono le tue canzoni registrate per sempre nel cuore di tantissimi albanesi. Grazie di tutto Toto Cutugno, è stato un privilegio vivere contemporaneamente con un mito come te», lo scrive in italiano il premier albanese Edi Rama in un post su Facebook.

«Toto Cutugno era una persona gentile», così il conduttore televisivo Fabio Fazio si Twitter. «Mi legano a lui ricordi indimenticabili. La sua scomparsa lascia un grande vuoto ed è un grande dolore».

«Toto Cutugno, un italiano vero, se n’è andato… Autore e interprete della grande tradizione italiana. Ha scritto una delle canzoni italiane più famose del mondo, “L’Italiano”. Ci conoscevamo da sempre. Ciao Toto, la tua musica sale in cielo», sono invece le parole di un altro grande cantante e performer, l’intramontabile Gianni Morandi.

RIPRODUZIONE RISERVATA