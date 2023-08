Tanti visitatori nel sito di Tamuli 

Sono arrivati a Macomer da tutte le parti dell’Isola per assistere allo spettacolo nell’area archeologica di Tamuli. «Una grande festa - dice Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra, che da 13 anni organizza l’evento -. Per San Lorenzo in tanti hanno scoperto la magia e apprezzato la bellezza che il sito offre. “Tamuli nella notte di San Lorenzo” non è stato solo occasione per scrutare il cielo ma una festa con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le aree archeologiche, le tradizioni musicali, teatrali e i prodotti tipici. Proposte danze ancestrali, le maschere “Is arestes e s’utzu prestitu” di Sorgono. Monica Corimbi e i narratori di Bocheteatro hanno interpretato “Sassi e polvere di stelle”. L’associazione astronomica nuorese ha fatto ammirare le stelle e l’universo. (f. o.)

