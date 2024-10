Tanti visitatori alla scoperta di Cortes ed ex miniera 

Quarantaquattro Cortes hanno animato a Lula l’appuntamento di Autunno in Barbagia. Un fine settimana che qui coincide con la festa di san Francesco nel santuario campestre. Tantissimi i visitatori nelle Cortes per un’immersione totale nella tradizionale ospitalità tra le produzioni dell’agroalimentare e dell’enograstonomia. Vini con la cantina di Sa ’e Bionda, salumi e formaggi, pane tipico e “lentu” come quello che si è gustato nella corte di Cuccureddu, antico rione ai piedi della chiesa di Valverde, datata fra il 1726 e il 1732 e luogo di un convento dove vissero i padri dell’ordine di San Francesco di Paola, che ha ospitato la mostra dedicata alla passione di Cristo con “S’Iscravamentu”. Mostre sui tesori della parrocchiale di Santa Maria Assunta, sulla lavorazione della pasta a mano, sulla lana, sugli antichi abiti e sui vetri artistici. Immancabile la visita al MaC Lula: il museo di arte contemporanea ha accolto i visitatori con orario continuato, dalle 10 alle 20.

Spazio anche all’ex miniera di Sos Enattos che punta sull’Einstein. Stand informativo nella sala consiliare del Comune e presentazione del progetto “Dalla miniera alle onde gravitazionali: Faber un osservatorio in Sardegna per ascoltare il centro della terra” con i ricercatori Carlo Giunchi e Spina Cianetti dell’Istituto di geofisica e vulcanologia. Chiuso invece il museo di archeologia mineraria, tradizionale tappa nelle Cortes.

RIPRODUZIONE RISERVATA