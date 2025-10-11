Tanti visitatori affascinati dalle tradizioni 

Il borgo medievale di Lollove, uno dei più belli d’Italia, si rianima in occasione di Carreras de Lollobe. Ieri mattina, ancor prima delle 10 (orario di apertura delle cortes), nel villaggio c’erano già centinaia di persone, soprattutto turisti e famiglie provenienti da Francia, Olanda e Germania. Alle 11 i presenti hanno assistito al recital dedicato a Grazia Deledda dal titolo “La voce di Grazia” di Bocheteatro che ha intrecciato teatro e musica. Alle 16 l’evento “Costumenes, cantos e ballos in carrera” con il gruppo folk Saludos, il coro e il tenore “Gli amici del folklore” e gli allievi del corso di organetto della scuola civica Chironi. Tanta attenzione verso i piatti della tradizione e l’accoglienza, apprezzabile l’offerta artigiana tra ceramiche, tessuti, gioielli, cestini e manufatti in legno e sughero. Gradita la preparazione della pasta tipica lollovese (duminichieddos, longhittos, piticcos) proposta da Dino Tedde che dice: «Già alla prima dimostrazione la corte era carica di turisti, italiani e sardi». Oggi la replica e focus sulla tradizione. «A Lollove non ci si nutre solo di cibo, ma di cultura», dice il maestro di musica Mauro Lisei. I visitatori hanno apprezzato organizzazione, accoglienza e decoro del borgo. (g. pit.)

