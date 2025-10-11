VaiOnline
Lollove.
12 ottobre 2025 alle 00:27

Tanti visitatori affascinati dalle tradizioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il borgo medievale di Lollove, uno dei più belli d’Italia, si rianima in occasione di Carreras de Lollobe. Ieri mattina, ancor prima delle 10 (orario di apertura delle cortes), nel villaggio c’erano già centinaia di persone, soprattutto turisti e famiglie provenienti da Francia, Olanda e Germania. Alle 11 i presenti hanno assistito al recital dedicato a Grazia Deledda dal titolo “La voce di Grazia” di Bocheteatro che ha intrecciato teatro e musica. Alle 16 l’evento “Costumenes, cantos e ballos in carrera” con il gruppo folk Saludos, il coro e il tenore “Gli amici del folklore” e gli allievi del corso di organetto della scuola civica Chironi. Tanta attenzione verso i piatti della tradizione e l’accoglienza, apprezzabile l’offerta artigiana tra ceramiche, tessuti, gioielli, cestini e manufatti in legno e sughero. Gradita la preparazione della pasta tipica lollovese (duminichieddos, longhittos, piticcos) proposta da Dino Tedde che dice: «Già alla prima dimostrazione la corte era carica di turisti, italiani e sardi». Oggi la replica e focus sulla tradizione. «A Lollove non ci si nutre solo di cibo, ma di cultura», dice il maestro di musica Mauro Lisei. I visitatori hanno apprezzato organizzazione, accoglienza e decoro del borgo. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu