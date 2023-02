Tanti ubriachi al volante, patenti ritirate 

Giovanissimi ma non solo, e tutti ubriachi al volante. Quasi un terzo degli autisti fermati nell’ultimo weekend dalla polizia stradale di Nuoro, tra il capoluogo, Siniscola e Orosei, in un servizio apposito contro le stragi del sabato sera, è risultato positivo all’alcoltest. Sono i dati forniti dalla polstrada di Nuoro, guidata da Leo Testa, che complessivamente ha controllato 35 conducenti, ben dieci sono risultati positivi alla prova etilometrica. Hanno un’età tra i 22 e i 60 anni, a 7 di essi è stata applicata la sanzione più grave con il ritiro della patente e la denuncia. Tra loro un neopatentato e due donne, di cui una ventenne, sono risultati positivi all’uso di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati decurtati 106 punti dalla patente.«Un fenomeno trasversale ed endemico in provincia», sottolinea Testa.

La situazione continua a creare grande allarme anche in città, dove anche venerdì un sinistro è stato provocato da un autista risultato positivo all’alcoltest. A rilevarlo la polizia locale di Nuoro, intervenuta per i rilievi di rito. L’uomo aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il consentito.

«Sono ben 43 gli incidenti rilevati dall’inizio dell’anno, 8 con feriti e due mortali», ricorda il comandante dei vigili urbani Gioni Biagioni.

