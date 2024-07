Tanti turisti, pochissimi taxi 

Chi già c’è passato parla di un’attesa media di circa 15 minuti (quando va bene). Ma il problema di fondo è che anche se ci si attiene diligentemente alle indicazioni del messaggino registrato («Si prega di restare in linea per non perdere la priorità acquisita»), e uno ci spera anche, alla fine la risposta troppo frequente è sempre la stessa: «Ci dispiace, non ci sono taxi disponibili su Cagliari». Capita soprattutto la notte, anzi, nelle notti d’estate in cui chi abita in città si trova costretto a spartirsi le auto bianche con i turisti. E dato il risultato è evidente che non bastino per tutti.

Servizio a metà

Non è certo una novità: la questione ancora da risolvere si ripropone identica e puntuale all'inizio della bella stagione. Da una parte ci sono i numeri degli arrivi - che più sono e meglio è -, dall'altra le 105 vetture che dovrebbero garantire rapidi spostamenti da e per la città ma che di fatto continuano a lasciare frequentemente a terra i clienti. «I disservizi sono innegabili, ma la colpa non può certo essere imputata alla categoria», mette le mani avanti Riccardo Mascia, componente del cda della cooperativa Quattro mori, che insieme a radiotaxi Rossoblù monopolizzano la quasi totalità dei mezzi a disposizione (86/87). «Il problema di fondo è che si pretende di avere un servizio pubblico efficiente lasciandolo interamente sulle spalle dei privati: facciamo i salti mortali, ma è ovvio che con un aumento delle richieste del 50 per cento, come capita nei mesi di luglio e agosto, è impossibile coprire tutte le fasce orarie e soddisfare le richieste». Lo si potrebbe fare solo aumentando le licenze: così come annunciato più volte durante la precedente consiliatura ma senza aver portato a nulla di concreto.

Nodo licenze

Mentre la gente attende si ritorna ai numeri: quelli delle licenze, ferme a ottanta nel 1992, e aumentate di 5 (per mezzi adatti ai disabili) con l'ultimo bando del 2001. Poi 23 anni di silenzio - intervallati da sporadici spot rimasti alla fase delle intenzioni - che non hanno ovviamente posto rimedio alla vicenda annosa e scomoda. Ancor più per una città - come Cagliari - che ha l'ardire di definirsi turistica ma si mostra carente all'origine, con un servizio basilare che funziona a intermittenza e si ferma alle pagine web delle due cooperative. «Veloce, conveniente e sicuro», si legge in quella di radiotaxi Quattro mori, che si elegge autonomamente a miglior servizio di Cagliari, e permette puntualità 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Altrettanto allettante lo slogan dei rivali Rossoblù: “Chiamaci e dicci dove prenderti, a destinazione ci arrivi in un attimo”.

Il sindaco

Un problema che il sindaco Massimo Zedda sembra intenzionato a risolvere in tempi rapidi. «Affinché siano immediatamente soddisfatte le esigenze di un potenziamento del servizio taxi, risulta indispensabile rivedere il regolamento che riguarda la seconda guida che consentirebbe di raddoppiare i turni di servizio: la competenza è del Consiglio comunale», sottolinea. «Non appena insediato si potrà avviare il percorso regolamentare e valutare anche un aumento del numero di licenze. È necessario che sia garantito il servizio notturno».

