Tanti turisti ma con meno soldi 

Tiene la Costa di Baunei, con il marchio di “Mare più bello d’Italia” ormai divenuto un brand - attrattore turistico, abbastanza bene anche il settore della ricettività, con Santa Maria Navarrese in leggera flessione quanto a presenze e Baunei centro montano, porta del trekking per Cala Goloritzè, attestato sui numeri dello scorso anno. In difficoltà i ristoranti tipici di fascia medio alta ma stagione positiva per trattorie, pizzerie e market. Questo il primo bilancio della stagione turistica tra Baunei e la frazione costiera, stando ai resoconti degli operatori.

Risparmio

Che raccontano di un “turista 2023 con budget limitato”, che però ha fatto i salti mortali per godere delle bellezze naturali del territorio baunese. «Si può parlare di una stagione in linea con i numeri dello scorso anno – racconta Salvatore Cabras, presidente del Consorzio Trasporti Marittimi che muove vacanzieri lungo la costa su barconi che partono da Arbatax e Santa Maria Navarrese – la crociera tra Cala Mariolu e Cala Luna è sempre molto richiesta».

«L’estate non è andata male e archiviamo una stagione nel complesso positiva», fa eco Rosa Usala, della Fuorirotta Charter, tre imbarcazioni con pranzo a bordo. Che il fascino delle spiagge baunesi sia ancora elevato anche in tempi di diminuita capacità di spesa del turista medio è confermato anche dall’ingresso nel mercato delle minicrociere di un nuovo operatore, la Sardinia Natural Park, alla sua prima stagione. «Possiamo archiviare come positiva la nostra prima stagione lungo la costa – racconta l’armatore Antonello Cannas, baunese doc – anche perché siamo riusciti a intercettare, soprattutto online, tanti stranieri; una fetta di mercato destinata a crescere».

Costi alti

Traversata in nave o in aereo troppo costosa, macchine a noleggio sempre più care e costi del pernottamento in hotel e nei b&b negli ultimi anni cresciuto sensibilmente sono probabilmente i fattori che hanno finito per intaccare la capacità di spesa in loco dei vacanzieri. «Quest’anno è aumentato il fenomeno delle prenotazioni con consumazioni limitate - racconta Gianluca Tegas dello storico Ristorante Golgo – con tavoli prenotati per dieci persone che alla fine ordinavano cinque primi e cinque secondi, poi divisi a metà tra i commensali; segno inequivocabile di un budget-vacanze basso».

Più positivo il resoconto delle pizzerie e delle trattorie, spesa media 20 euro a persona. L’aumento del volume d’affari dei market è indirettamente confermato anche dalla raccolta differenziata della spazzatura prodotta tra Baunei e la frazione, che ha registrato un aumento esponenziale del cartone e del vetro, inequivocabile segno di cibo e bibite consumati in appartamento.

