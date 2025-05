Tanti stranieri in visita ai monumenti   

Non solo quartesi. Tanti turisti, soprattutto nella giornata di ieri, sono accorsi per ammirare da vicino i 22 siti visitabili in occasione dell’edizione di Monumenti Aperti.

Francesi, tedeschi, africani hanno affollato soprattutto le chiese: la basilica di Sant’Elena, l’oratorio delle anime e la chiesetta di Sant’Agata, in piazza Azuni, dove già a fine mattina si sfioravano le 500 presenze. A fare da guida gli studenti della scuola media di Bellavista che, preparatissimi, hanno spiegato la tragica storia della Santa e illustrato le bellezze del sito che conserva ancora affreschi e statue del Settecento e un bellissimo altare ligneo.

«C’è stata un’ottima affluenza», conferma Roberta Perra, «abbiamo avuto tanti visitatori stranieri arrivati anche dal Madagascar, tutti molto attenti e curiosi di ascoltare la storia della chiesa, non solo di Sant’Agata ma anche della basilica . I nostri alunni hanno studiato e spiegato tutto nei minimi dettagli».

Tante le presenze anche ai fortini e alla finta chiesa del Simbirizzi dove a fare da guida c’erano il Comitato di Margine Rosso e le associazioni Assfort e Amici dei fortini che da tempo si occupano della valorizzazione delle fortificazione della seconda guerra mondiale.

Complice la bella giornata, ha fatto il pieno di presenze anche il Nuraghe Diana di Is Mortorius mentre in centro è continuato il via vai all’asilo Steria, la novità di questa edizione, alla cappella dell’asilo Dessì e a Sa dom’e Farra, dove ieri il pubblico è stato intrattenuto con i balli sardi.

