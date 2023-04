Tanti soldi, ma non utilizzabili 

La Regione prevede per Nuoro una dotazione non da poco, 80 mila euro, definendo anche il programma: in piazza Satta la rievocazione storica dei motti di Su Connottu e nel palazzo civico il processo a Paschedda Zau. Ma la delibera adottata il 30 marzo per le celebrazioni di “Sa die de sa Sardigna” non dà tempo per organizzare l’evento che, a questo punto, si farà ma non con il programma superlativo da 80 mila euro. Non a caso c’è già qualche significativa rinuncia, come quella di “Sardegna teatro”. «Abbiamo pensato a una ricostruzione storica con un progetto articolato e complesso, ma ci siamo resi conto che portarlo a termine in così poco tempo non si può», spiega Marco Moledda, pronto a impegnarsi con tanti figuranti e varie professionalità in collaborazione con “Figli d’arte Medas”, da anni presenza preziosa per la valorizzazione di Paschedda Zau. Al Comune ha comunicato l’indisponibilità a dare corso al progetto ipotizzato.

Il Comune

«La determina della Regione è della settimana scorsa. Ora il Comune prepara il programma per l’impegno di spesa della Regione. Ma non saranno spesi gli 80 mila euro. È molto complicato fare la progettazione in tempi così stretti», dice l’assessora Fausta Moroni, delegata dal sindaco, assieme alla collega Valeria Romagna, a mettere a punto il programma del Comune che inizia con le celebrazioni del 25 aprile e va avanti fino al primo maggio.

Nell’arco di quella settimana di eventi (spesa prevista circa 40 mila euro) era già contemplata la data del 26 aprile dedicata all’eroina dei motti di Su Connottu, Paschedda Zau, nella piazza che porta il suo nome, nel centro storico di San Pietro. Ma è possibile uno slittamento, forse al 29 aprile, perché i fondi regionali coprono eventi compresi tra il 28 e il 30 aprile. «I tempi sono strettissimi, la situazione difficile: alcune associazioni hanno declinato l’invito che abbiamo fatto», aggiunge Moroni.

Il programma