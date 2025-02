«Tanti sacrifici e passione per il teatro in lingua sarda» 

Fa incetta di premi il Gruppo teatrale gonnesino alla rassegna “Teatro al cubo” di San Gavino. La giuria ha assegnato al gruppo gonnesino quasi tutti i premi: migliore scenografia, migliori costumi, migliore commedia, “Forzisi seu fiura”, scritta dal regista del gruppo Giuseppe Cireddu. E ancora premio come migliore attore protagonista a Rinaldo Medda (presidente del gruppo teatrale) e premio per il miglior attore non protagonista a Gianni Giglio.

«È stato un bel successo, un risultato che ci rende molto contenti, anche perché arriva in diverse categorie – dice Rinaldo Medda – è una passione che coltiviamo con impegno e dedizione, questi riconoscimenti fanno sempre piacere e ci rendono orgogliosi».Il teatro in lingua sarda a Gonnesa è una realtà solida da decenni, una passione che neanche il tempo riesce a scalfire. Non mancano i sacrifici, ma il gruppo continua per la sua strada. Da sette anni organizza la rassegna “Teatro in autunno” con la partecipazione di gruppi da diverse parti della Sardegna che portano in scena le commedie in sardo. Serate che spesso hanno fatto registrare il tutto esaurito nella sala- teatro dell’oratorio.

Domenica in trasferta a San Gavino il gruppo teatrale gonnesino ha fatto il pieno di premi con la commedia che è stata la novità del 2024 ma adesso è già tempo di programmare la nuova stagione: attori e tecnici sono già all’opera.

