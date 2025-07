Tanti ragazzi decisivi per la salvezza 

Carbonia. Scontro salvezza contro la Ferrini, al Carbonia occorre vincere. Mauro Abbruzzi, classe 2007, scuola Rosmarino, sceglie di rinunciare a un torneo internazionale in cui avrebbe rappresentato l’Isola e la decisione si rivelerà provvidenziale: sarà il migliore il campo nella gara che ha determinato la permanenza dei minerari in Eccellenza.

L’episodio contribuisce a spiegare come mai il club biancoblù, in queste ore impegnato in una difficile fase di transizione dopo le dimissioni del presidente Stefano Canu, è finito primo nella classifica del campionato per la valorizzazione dei giovani. Oltre al nome del mediano di contenimento, spiccano senza ombra di dubbio quelli del difensore Danilo Cocco (titolare inamovibile per larga parte della stagione) e del portiere Davide Doneddu, che ha disputato non poche gare nel girone di andata. Anche Gianluca Carboni e Riccardo Lambroni sono stati capaci di dare un apprezzabile contributo. «Ragazzi che ci hanno riempito di orgoglio», afferma Canu, «Carbonia pur fra mille difficoltà rappresenta ancora un sano trampolino di lancio con un sano settore giovanile». Politica che il club in questa fase di transizione guidata da Mirco Brai intende confermare.

