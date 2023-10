Tanti premi alle migliori corali sarde  

Pioggia di premi in ricordo del maestro Bobore Nuvoli. Va all’allievo Riccardo Giagoni del conservatorio Luigi Canepa di Sassari la borsa di studio. L’annuncio dell’associazione guidata da Eta Nuvoli in occasione del concorso “Nuoro patria dei cori” che ha coinvolto 13 gruppi e 300 coristi. Il premio speciale a un cittadino che si è affermato scegliendo di restare nella sua terra è andato a Flavio Mulas per l’attività di musicista e di allevatore avicolo.

Il coro Sant’Alene di Tula conquista la giuria popolare. Per i cori maschili brani inediti primo Monteferru di Seneghe, secondo Sas Cortes di Siurgus Donigala, terzo Sant’Alene di Tula. Per i cori femminili con brani inediti vince la corale del Sinis di Solanas davanti a Duennas di Villanova Monteleone e Su Circannueu di Baunei. Per i cori misti con brani inediti primo premio alla corale Francesco d’Assisi di Sassari, secondo all’associazione Osseli di Ovodda, terzo Stella Maris di Arbatax. Per i cori con brani tradizionali editi vince Sant’Alene di Tula, seguito da Francesco d’Assisi di Sassari e Sant’Agostino P. Fabbri di Sassari. Per la sezione corali polifonia classica non assegnato il primo premio, il secondo va alla corale Francesco d’Assisi e il terzo a Stella Maris. Primo premio assoluto al coro Monteferru di Seneghe.

