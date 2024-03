«Tanti pericoli per ragazzi e anziani» 

A distanza di alcune settimane, arriva un nuovo appello da parte di don Stefano Paba, parroco di San Domenico Savio, affinché l’amministrazione comunale intervenga nell’urbanizzazione del quartiere Funtana Buddia. Dopo le ultime piogge, le criticità sarebbero molteplici, fra pantani e il crollo di alcuni muri a secco in via Pertini.

«Non vogliamo fare polemica - dice don Paba - ma chiedere al sindaco Soddu e agli assessori preposti di farsi carico della delicata questione che vive il quartiere, fra illuminazione assente, strade non urbanizzate e concreti pericoli per i nostri giovani atleti e i cittadini. Non possiamo permettere che qualcuno rischi ancora la vita. Chiediamo più sicurezza».

Il sacerdote propone un confronto.

«Siamo disponibili a una tavola rotonda fra cittadini e Comune - aggiunge don Pala - costruendo soluzioni congiunte. Auspichiamo per questo che l’area possa rientrare nel Puc, migliorando la qualità di vita dei residenti». Lo ribadisce con fermezza il parroco, specificando: «Si tratta di una zona popolare, densamente abitata. Tanti anziani vengono a messa a piedi, così anche i ragazzi delle polisportive in oratorio. È importante intervenire quanto prima».

