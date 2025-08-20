Tanti pazienti in fila sotto il sole davanti all’ambulatorio Ascot 

Tante persone ieri, pur di farsi visitare dal medico arrivato alle 13.30, hanno dovuto raggiungere l’ambulatorio di via Marconi alle 8 con grossissimi disagi viste le alte temperature. A Uras l’emergenza sanitaria non sembra placarsi da quando il primo agosto scorso è andato in pensione il medico Rizzetto che, al momento, non è ancora stato sostituito. Nel centro del Terralbese è operativo solo l’ambulatorio Ascot e questa settimana sono stati attivati tre turni che non bastano però per soddisfare le esigenze di pochi tutti (tanto più che nei giorni di Ferragosto non era presente nemmeno la Guardia medica). Il Comune in collaborazione con la Protezione civile ieri ha sistemato un gazebo fuori dall’ambulatorio della Asl, ma nemmeno quella tenda è bastata per dare riparo a tutti i cittadini che aspettavano il proprio turno. Sono state messe a disposizione anche diverse sedie, è stata fornita acqua da bere ed è stato sistemato un dispositivo “eliminacode” per dare i numeri in ordine di arrivo. «Si tratta di una soluzione tampone, sappiamo che è una situazione di grave disagio - spiega il sindaco Samuele Fenu - ma stiamo facendo il possibile per aiutare la comunità». Il Comune intanto è al lavoro per cambiare la destinazione d’uso di un locale in via Roma e trasferire l’Ascot. «Chiederò alla Asl se l'ambulatorio potrà essere trasferito, sarebbe una soluzione più comoda per i cittadini». La Asl intanto non ha ancora comunicato quanti medici la settimana prossima saranno a disposizione all’ambulatorio Ascot. ( s. p. )

