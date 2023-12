Tanti partecipanti alla festa dei cinquantenni 

Una bella festa, con protagonisti i nuovi cinquantenni di Maracalagonis: in molti non si vedevano da tempo, qualcuno è tornato in paese per l’occasione. Ovviamente sono state ricordate anche quelle persone nate nel 1973 che non ci sono più. I cinquantenni hanno così fatto anche una tappa in cimitero per dedicare una preghiera e portare qualche fiore. Un bel gesto, prima della messa e dell’inizio della festa andata avanti sino a tarda sera.

Ad occuparsi della organizzazione sono state alcune cinquantenni che sono riuscite a raccogliere una grossa partecipazione. Non è mancato chi ha festeggiato anche con i mariti o le mogli e pure con i propri figli.

Una giornata intensa. A metà mattinata i cinquantenni si sono ritrovati in chiesa: erano almeno cinquanta quelli che hanno partecipato alla messa celebrata dal nuovo parroco di Maracalagonis, don Nicolò Praxolu, arrivato a novembre nella sua nuova parrocchia: anche lui si è mostrato commosso per tanta partecipazione.

Dopo la messa tutti a pranzo a Dolianova per festeggiare tra un piatto e l'altro, sino a tarda sera. E con appuntamento alla prossimo occasione. Magari per festeggiarem tra due lustri, i sessant’anni. (ant. ser.)

