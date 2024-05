Tanti nuovi giochi in piazze e parchi  

Dopo una lunga attesa, i bambini a Sestu possono riprendere a usare i giochi nelle tante piazze pubbliche. Negli ultimi mesi erano state tante le segnalazioni di giostrine, altalene o scivoli inagibili, talvolta perché rotti da incivili, e il Comune aveva promesso di sistemarli.

Il momento è arrivato. «L’intervento più importante riguarda l’area verde in via Tiziano, con l’installazione di una giostrina, una torretta e due molle. In piazza Parodi arrivano due dondoli e una giostrina, in piazza della Musica un’altalena doppia e nel parco della Legalità Falcone e Borsellino una giostrina», elenca il vicesindaco Massimiliano Bullita. «Stiamo installando anche piattaforme anti trauma per le altalene di via Tiziano, piazza Parodi e piazza della Musica». Chiosa la sindaca Paola Secci: «Con l’arrivo delle vacanze scolastiche, i bambini avranno di che divertirsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA