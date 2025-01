Tanti miliardari e leader della destra 

Washington. Miliardari, influencer e leader della destra mondiale. La lista dei vip che parteciperanno all’insediamento di Donald Trump il 20 gennaio è lunga. Oltre alla premier Giorgia Meloni, ci saranno il presidente argentino Javier Milei e il vicepresidente cinese Han Zheng. Ma anche i ministri degli esteri di Giappone e India e il leader populista britannico anti-Ue Nigel Farage. Per l’Europa non è stata invitata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e nessun membro delle isitituzioni europee. Non ci sarà l’ungherese Victor Orban mentre ci saranno il leader del partito di estrema destra francese Reconquête, Éric Zemmour, e l'ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, appena eletto leader dei conservatori di Ecr.

La leader dell’ultradestra tedesca di AfD, Alice Weidel, è stata invitata ma ha fatto sapere di non poter partecipare. Al suo posto invierà il co-leader del partito, Tino Chrupalla. Alla cerimonia anche Joe e Jill Biden, Hillary e Bill Clinton, George W. e Laura Bush. Barack Obama sarà presente senza la moglie Michelle, che ha deciso di non partecipare. Assente anche l’ex speaker Nancy Pelosi, la grande nemica del presidente eletto. La Silicon Valley sarà schierata in prima fila, con Elon Musk, il fondatore di Amazon Jeff Bezos e gli amministratori delegati di Apple, Google, TikTok, Meta e OpenAI.

RIPRODUZIONE RISERVATA