«Tanti like alle panadas Racconto ai ragazzi le bontà della Sardegna» 

«Sa quanto cibo sprechiamo?».

A testa, decine di chili all’anno.

«Tanto di già cucinato, ma si butta via cibo prezioso anche durante la preparazione dei piatti».

Qualche esempio?

«La buccia delle carote è buona, quindi non serve pelarle, basta lavarle bene. Del sedano, quasi tutti usano solo il gambo: peccato, le foglie sono ugualmente buone. Anche il prezzemolo va usato tutto, gambo compreso. Ma potrei continuare col brodo che avanza, col pane raffermo... Cose buone per preparare un risotto o una zuppa veloce».

È fissato con la cucina antispreco, e se la buona pratica comincia finalmente a essere un punto d’arrivo per tanti, è quantomeno curioso che a testimoniarla sia un ragazzo di 16 anni. «È ciò che mi hanno insegnato le mie nonne, soprattutto nonna Maria». Casa e famiglia a Thiesi, studente al terzo anno dell’Alberghiero di Alghero, Michele Porcheddu è uno dei più giovani food influencer in circolazione (sicuramente il più giovane in Sardegna) con migliaia di followear su Instagram (le_delizie.di.Michele, pagina aperta durante la pandemia nel luglio 2020) e un piccolo seguito di ogni età anche su TikTok e altri social. Non è il solito aspirante chef (o chef mancato) che si esercita online. Se gli si domanda cosa vuol fare da grande risponde sicuro che, «cucinare mi piace moltissimo, ma non mi ci vedo a fare il cuoco fino alla pensione». La gastronomia (tutta, ma in particolare quella sarda) è dunque la sua passione, ma - ed è questo il valore aggiunto delle sue storie - spesso raccontata con le curiosità delle origini storiche del cibo, le tabelle di frutta e verdura di stagione e le dritte della scienza degli alimenti, materia scoperta a scuola e che, è una delle opzioni, un giorno potrebbe diventare il suo lavoro. «Finito l’Alberghiero voglio iscrivermi all’Università. Mi piacerebbe studiare scienze degli alimenti, oppure seguire un percorso per diventare critico gastronomico».

E i piatti sui social?

«Voglio diventare un blogger gastronomico per far conoscere in particolare la cucina sarda, ma a parte la passione serve anche lo studio».

Come è nata la passione per la cucina?

«Osservando i miei genitori e le mie nonne ai fornelli, ma direi che ci sono nato. Uno dei miei primi giochi è stata la cucina, quella di plastica coi fornelli, il forno e le pentole. L’avevo scelta io come regalo di Natale».

L’amore per le ricette sarde è dovuto alle nonne?

«Sì. Nonna Giovanna, che ha 66 anni, mi ha insegnato a cucinare la carne; mentre da nonna Maria, la madre di mamma, ho imparato tutto il resto».

Che cosa in particolare?

«I dolci, la pasta fresca come i culurgiones, le panadas. Ha 74 anni, e mi emoziona sapere che mi insegna cose antiche. Piace anche a chi mi segue: la chiusura delle panadas, fatte col ripieno di carne di maiale condita e il velo di pasta violata, ha tanti like».

Tra le cose antiche c’è anche la storia dell’origine degli alimenti?

«Mi sono appassionato grazie a Giovanni Fancello, gastronomo e scrittore che nei suoi libri spiega da dove arrivano gli alimenti che consumiamo oggi. Lo zucchero, per esempio, viene dall’India, ma nel mondo antico i dolcificanti erano il miele e la sapa, fatta col mosto concentrato. La usiamo ancora oggi per tanti nostri dolci».

Ti piacerebbe partecipare a MasterChef?

«Sarebbe una bella esperienza, ma ci andrei più come giudice che come concorrente».

Ma non è meglio un bel piatto come lo fa tua nonna invece che una ricetta gourmet ben impiattata?

«Sono cose diverse. Dietro una preparazione gourmet c’è studio, ricerca, selezione delle materie prime, tempo. Molta gente critica le piccole porzioni, ma questi sono sempre piatti che vanno assaporati e apprezzati per l’arte che ci mette lo chef».

Un altro argomento al quale tieni molto è la stagionalità di ortaggi e frutta.

«Perché è bene rispettare il ciclo della natura. I prodotti sono più buoni e costano il giusto».

Ai ragazzi della tua età quanto interessa la tradizione gastronomica della Sardegna?

«Quando ho iniziato, tre anni fa, poco. Adesso vedo che qualcuno comincia a incuriosirsi».

Nonna Maria sarà orgogliosa.

«Sì, ma è timida e umile. Quando la coinvolgo dice sempre: “Cosa vuoi che importi alla gente cosa faccio io in cucina?”. Ma poi riceve i complimenti e si emoziona».

