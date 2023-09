Tanti incontri sulla ricerca e sull’Einstein  

Il 28 e 29 settembre torna in città la Notte europea dei ricercatori nelle scuole, al Polifunzionale, al centro Servizi Europa, all’Exmè e al Ten, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.30. Il primo giorno, all’Exmè ore11.30, verranno presentati i risultati del progetto Next generation Nuoro 2030. Poi tavola rotonda per la candidatura dell’Einstein Telescope. Dalle 15.30 laboratori nazionali MediAree-Next generation city con “prove tecniche di pianificazione strategica” e “institutional building”. A Lula la ricerca incontra la scuola con “Possibile o impossibile? La scienza che ti aspetti”. Gli appuntamenti proseguono il 29 al centro polifunzionale con “Circusteam-La scienza dà spettacolo” e “Trova il menù giusto”, e all’istituto comprensivo Podda con “Mileva Maric: un Nobel dimenticato”, al Deledda con il laboratorio “Il mio amico Et” e alla scuola Maccioni con “Space to Sardinia”. Al liceo Satta lezione di cinema e letteratura e ricerca con “Le scienze sociali e studio del territorio”. Ai licei Fermi e Asproni si terrà una conversazione sull’intelligenza artificiale: “Cosa resta del futuro di ieri?”. All’istituto Volta e al Brau si parlerà di tecnologia al servizio delle foreste, all’Itc Satta del sistema automatico del riconoscimento delle immagini, al Chironi di Einstein e del laboratorio SarGrav. (g. pit.)

