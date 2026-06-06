Tanti incontri e voglia di rinascita 

Coinvolgere un quartiere per migliorare la qualità della vita dei residenti. La manifestazione #Zentesantupredina, organizzata dall’associazione Santu Predu, ha portato a casa, in due giorni, questo risultato tra dibattiti e momenti di condivisione. Venerdì e ieri, le piazze e le vie del rione storico hanno fatto da sfondo a incontri culturali, trekking urbani e musica. La due giorni si è aperta in piazza Satta con “#Negossiada. Comunità e tradizione”, appuntamento dedicato a cultura, turismo e memoria storica con gli interventi di Marco Piredda, Vanna Fois, Simone Antonetti, Federica Marrocu e Maurizio Casu che hanno offerto riflessioni sul presente e sul futuro del quartiere. Anche nella cena sociale organizzata dal gruppo folk e nei balli con i Dilliriana, residenti e ospiti hanno espresso la volontà di una maggiore partecipazione e di un ritorno alla condivisione tra “vicini di casa”. Ieri, con “#Zenteaziru”, il trekking urbano guidato dallo studioso Bastiano Murru, sono riemersi aneddoti e luoghi nascosti. Poi serata di musica con Deamistade e Mr-AX. Soddisfatti gli organizzatori. «Abbiamo registrato tanta partecipazione - dice Antonio Musina - e gli incontri sono stati momenti di confronto, inaspettati, per la crescita. Continueremo così».

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