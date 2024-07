Tanti incidenti, allarme sicurezza  

La Gallura vola, il tasso di crescita delle aziende ha percentuali lombarde, oltre il 2 per cento di incremento dei fatturati, un caso a livello regionale e nazionale del quale si parla da tempo. Ma il nord est dell’Isola, in particolare Olbia, corre veloce anche con altri indici, come quello triste degli incidenti sul lavoro.

L’allarme

Il segretario territoriale della Cisl, Mirko Idili, mette i numeri sul tavolo: «Dall’inizio dell’anno abbiamo avuto tre morti sul lavoro in Gallura e due dei quali, uno recentissimo, a Olbia. Sempre a Olbia qualche settimana fa un operaio è stato colpito al capo da un macchinario nel cantiere di una importante opera pubblica. Siamo il territorio della Sardegna con l’incidenza più alta degli incidenti sul lavoro, nel 2024 sono decine e tanti a Olbia. Il dato va collegato alle percentuali molto alte di sviluppo, è un problema drammatico. Soprattutto perché, nonostante le nostre proposte e gli appelli, questa è una regione della Sardegna dove sono stati “disarmati” i protagonisti della prevenzione e della lotta per la sicurezza cioè gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia, il personale dello Spresal. Siamo davanti a una situazione inspiegabile. Chiediamo l’intervento dell’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi. Come è possibile continuare ad avere, unica Asl della Sardegna, un servizio Spresal “declassato”. Crescono, purtroppo, gli incidenti mortali e gli infortuni più gravi e il territorio non ha personale, risorse e strumenti per fronteggiare la situazione. La giunta Todde deve intervenire subito sulla Asl di Olbia per rimediare a questa incredibile condizione».

Spresal senza ispettori

In effetti lo Spresal della Asl di Olbia è un servizio azzoppato. Intanto i numeri dell’organico sono sconfortanti, cinque persone devono occuparsi di un territorio con 17mila aziende. Gli stessi ispettori che devono seguire le indagini delegate dalle Procure di Tempio e Sassari. Lo scorso anno il piano aziendale della Asl ha trasformato il servizio in struttura semplice dipartimentale. Praticamente un’articolazione di importanza marginale della Asl. Dice Idili: «A Olbia c’è una notevole mobilità dei lavoratori, da una mansione ad un’altra. E questo avviene senza una adeguata formazione. Lo Spresal è importante anche per aiutare e sostenere le aziende che vogliono crescere in termini di sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA