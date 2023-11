«Tanti gli sgomberi ma ci sono casi davvero complessi» 

Un tema, quello delle occupazioni abusive, delicato e complesso. Lo sa bene l’assessora al Patrimonio Fioremma Landucci. «È un problema reale e sentito, che nel corso degli anni ci ha visto intervenire e liberare diversi spazi comunali occupati, come l’asilo di via Premuda, la scuola di via Zucca, l’ex Charanga e via San Paolo. Situazioni che spesso abbiamo ricevuto in eredità dalla precedente amministrazione», sottolinea. «Permangono altri casi critici, per i quali capiamo le lamentele dei residenti. Situazioni complesse che richiedono il lavoro congiunto di vari assessorati, del prefetto e delle forze dell’ordine, e che spesso, in presenza di minori, rendono impossibile un intervento immediato come si aspetterebbero i cittadini. Ma l’attenzione è massima», assicura.

«Sono al fianco dei cittadini onesti che chiedono il ripristino della legalità e hanno il diritto di vivere serenamente nelle loro case», aggiunge la consigliera di maggioranza Enrica Anedda. «Purtroppo, nonostante la buona volontà, le difficoltà sono molte e i tempi troppo lunghi: gli iter che l’amministrazione è tenuta a seguire portano al paradosso che sembra si tutelino maggiormente i cittadini che commettono un reato. Ma non è così».

