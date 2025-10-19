Tanti fondi, ma pochi dipendenti 

I milioni in ballo sono abbastanza. Ciò che manca sono i colletti bianchi: il personale amministrativo e tecnico della nuova Provincia Ogliastra è reduce da una cura dimagrante dopo l’accorpamento con Nuoro. Dei 34 dipendenti in servizio sono solo 20 quelli che lavorano in ufficio. Ma la viabilità non può attendere i tempi (biblici) della burocrazia e così i nuovi amministratori dell’ente risorto si sono dati una missione a breve scadenza: racimolare personale qualificato e dare sostanza di (tanti) progetti sulla scrivania.

Persino i 9,4 milioni di euro, annunciati di recente dall’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, e destinati alla viabilità rischiano di non essere spesi proprio perché il personale è ridotto all’osso.

La mappa

Tre milioni di euro sono stati assegnati al secondo stralcio della strada provinciale 27 che da Tortolì porta a Villagrande, aprendo la porta dell’Ogliastra a chi arriva dal nord Sardegna. Altri 2,9 milioni di euro sono destinati alla provinciale 55 Baunei-Triei. Una delle eterne incompiute della zona. Sul collegamento fra i due centri, la posa della prima pietra risale agli anni Cinquanta, quando erano stati aperti mini cantieri per segnare il tracciato e gli operai venivano retribuiti con sacchi di farina. Dopo oltre mezzo secolo il tratto non è ancora stato completato. Un milione e 200mila euro serviranno per mettere in sicurezza l’ex strada militare che collega la Nuova Orientale con Perdasdefogu. Infine sul piatto ci sono 2,2 milioni di euro che l’ente amministrato dal sindaco di Villagrande, Alessio Seoni, deve spendere per sistemare la provinciale 37 Talana-Urzulei, la 56 Talana-Lotzorai, la 55 Triei-Orientale; la Lanusei-San Paolo, la 28 Gairo-Statale 125; la 11 Osini Ulassai Jerzu-statale 125; la Arzana-Lanusei; la Bari Sardo-Buoncammino Sa Brocca-circonvallazione di Jerzu, Gairo Taquisara-Casello Villagrande.

Il vicepresidente

«La viabilità - dice Carlo Lai, sindaco di Jerzu e vicepresidente della Provincia Ogliastra - resta una delle grandi sfide. La Provincia deve diventare un laboratorio di buona amministrazione, un esempio di efficienza, trasparenza e partecipazione. Il nostro compito sarà quello di costruire un’istituzione vicina alle persone, capace di ascoltare e di agire. Dovremo lavorare insieme, al di là delle appartenenze politiche, per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini: infrastrutture, viabilità, servizi sociali, scuola, tutela del territorio e dell’ambiente, promozione culturale e turistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA