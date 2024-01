Tanti fedeli per il simulacro della Madonna di Lourdes 

Ha fatto tappa ieri mattina al Centro di cura e riabilitazione Santa Maria Bambina il simulacro della Madonna di Lourdes. Successivamente nella basilica del Rimedio sono è stata celebrata una funzione con i fedeli devoti alla Madonna.

Il giorno precedente, invece, la statua della Vergine dei Pirenei è stata accolta nel santuario di Bonacatu, a Bonarcado per la peregrinatio Mariae per celebrare i 120 anni dell’Unitalsi, l’associazione cattolica che assiste e porta gli ammalati presso santuari italiani ed internazionali.

Bonarcado è stata una tappa della diocesi di Oristano perché «ospita il santuario mariano più antico. L’Unitalsi si è occupata di portare alcuni malati della diocesi che per le loro condizioni di salute non potrebbero viaggiare fino a Lourdes», ha precisa il parroco monsignor Emanuele Lecca. L’arrivo a Bonarcado era previsto nei locali dell’ex cantina. Da lì si è snodata la processione per le vie del centro fino alla basilica dove si è tenuta la messa. Nel pomeriggio, alle 15.30 le confessioni, poi il rosario e alle 16.30 la messa officiata dall’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni. È seguita la fiaccolata per le vie del paese, con partenza dal santuario di Bonacatu e ritorno in Basilica. Ieri, infine la tappa al Rimedio con tanti pellegrini. (j. p. )

